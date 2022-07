SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione del 28 luglio la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– l’individuazione degli enti e delle società partecipate che costituiscono il Gruppo di Amministrazione Pubblica – Gap e quelli compresi nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2021;

– la nomina di Francesco Piunti quale agente contabile a denaro in servizio al Mercato Ittico all’ingrosso per conto del Comune;

– il rinnovo per altri 12 mesi delle convenzioni di affidamento dei servizi di vigilanza zoofila in supporto alla Polizia Municipale e di controllo ambientale in materia di raccolta differenziata dei rifiuti alla Guardia Nazionale Ambientale – Gna e all’azienda Picenambiente spa;

– un atto d’indirizzo per la presentazione alla Regione Marche di un progetto di recupero e distribuzione gratuita di prodotti alimentari, denominato “Spreco come risorsa”. Il progetto ha lo scopo di ridurre lo spreco alimentare, fornire pasti gratuiti ai bisognosi e ridurre l’impatto ambientale dello smaltimento dell’umido, al contempo creando nuove opportunità lavorative, e sarà sviluppato in partenariato con il Comune di Acquaviva Picena e la collaborazione di diversi soggetti del Terzo Settore;

– il progetto “Polistirolo free al porto” e la partecipazione al bando della Regione Marche per la concessione di contributi destinati ai Comuni che realizzano progetti nel settore ittico per la sostituzione delle cassette di polistirolo con cassette riutilizzabili in plastica.