GROTTAMMARE – Conto alla rovescia per la 37esima edizione di “Cabaret, amore mio!” in programma domani, venerdì 29 luglio, e sabato, 30 luglio, per la prima volta nell’arena Parco dei Principi, sul Lungomare De Gasperi.

Il tradizionale appuntamento con la comicità è organizzato dal Comune di Grottammare con la collaborazione di Amat (Associazione Marchigiana Attività Teatrali), dell’associazione Lido degli Aranci e della Regione Marche. Il festival anche quest’anno sarà guidato dal cabarettista romano Stefano Vigilante che salirà sul palco in veste di conduttore, con la collaborazione dell’attrice Barbara Foria e del comico Gianfranco Phino.

“La strategia per ripartire, ricostruendo lo zoccolo duro degli abbonati che si era perso in due anni di pandemia – afferma il sindaco Enrico Piergallini – è stata vincente. Ad oggi sono 340 gli abbonamenti venduti e per l’apertura pensiamo di sfiorare le 400 presenze. Abbiamo scelto di fare una politica dei prezzi che tenga conto del periodo storico che stiamo vivendo, rendendo accessibile il costo del singolo biglietto e ancora più conveniente l’acquisto dell’abbonamento”.

L’assessore al turismo Lorenzo Rossi descrive un festival aperto alle novità: “Questa sarà una edizione di transizione e cambiamento. Il direttore artistico e l’associazione Lido degli Aranci hanno scelto di dosare il cabaret classico con nuove forme di comicità per attrarre un pubblico più giovane. Lo dimostra la presenza di Cinzia Leone, a cui verrà consegnata l’arancia d’oro, e Valerio Lundini, vicino ai giovanissimi e molto presente sui social”.

Presente tra gli otto giurati anche Piero Celani, presidente Amat, che punta a far diventare l’associazione “un circuito nazionale catalizzatore di tutte le realtà culturali marchigiane, volano dell’economia turistica”.

In video anche un saluto di Giorgia Latini, assessore alla Cultura in Regione: “Abbiamo bisogno di divertirci e ridere. Dopo il periodo che abbiamo passato, non possiamo che sostenete un’iniziativa così importante per il benessere delle persone. Stiamo puntando molto sul rilancio di queste iniziative con fondi e bandi per mettere al centro il teatro, fulcro dei nostri borghi. Lo dimostra la candidatura UNESCO delle Marche a Regione dei Teatri”.

Aspetto importante della manifestazione, l’organizzazione del concorso si è avvalsa del contributo dell’associazione Lido degli Aranci, operativa nella selezione di 6 finalisti sui 57 partecipanti. I cabarettisti in gara sono: Silvia Priscilla Bruni (classe ’79), Alessandro Bisonni (classe ’84), Daniela Carta (classe ’73), Vincenzo Emmanuello (classe ’67), Mauro Lazzarin (classe ’79), Francesco Porcu (classe ’74).

Lo spettacolo ha inizio alle ore 21. Ingresso 10 € singola serata, 15 € abbonamento 2 serate. Nei giorni di spettacolo, il botteghino apre alle ore 20. Più info su www.cabaretamoremio.it

L’amministrazione comunale ricorda che in caso di maltempo l’evento si terrà presso il Palariviera e l’orario di inizio slitterà di mezz’ora.