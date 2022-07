SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta presso la Gelteria Voglia Di in via Voltattorni la conferenza stampa di presentazione dei due eventi dedicati alla cultura del gelato.

Il primo, previsto per sabato 30 luglio presso Palazzo Paradisi a Montalto Marche, sarà Gelato Gala, la cena di gala dedicata al gelato salato promossa dall’associazione Amici per la Gola, in collaborazione con il gelatiere Ennio Cannella.

In cucina sarà inoltre presente lo chef Simone Ventresca dell’Antico Caffè Soriano, che proporrà un menù originale in cui il protagonista è il gelato gastronomico.

Dalle 19 sarà inoltre possibile visitare la mostra “Sisto V e Pericle Fazzini. Gloria e Memoria“. La mostra, nata da un’idea di Vittorio Sgarbi e Daniela Tisi, si avvale di un illustre comitato scientifico e vuole raccontare due figure fondamentali del panorama culturale italiano.

Il sindaco di Montalto Daniel Matricardi commenta così l’iniziativa: “È da parecchio tempo che avevamo in mente qualcosa che andasse a valorizzare i sapori del nostro territorio. Vogliamo dare risalto a tutto ciò che è nostro, sia al livello gastronomico che a livello culturale e questo progetto è perfettamente in linea con questo obiettivo“.

Alle parole del Sindaco si uniscono quella della responsabile marketing dell’Ipsa Ilaria Polverini, che aggiunge: “La nostra società opera in tutto il mondo per rifornire i professionisti di materie prime di qualità, ma ultimamente ci stiamo focalizzando sul tornare da dove tutto è iniziato, perché le realtà territoriali devono essere pensate come qualcosa da coltivare e curare“.

Gelato Gala è anche un’occasione di debutto per il secondo evento presentato cioè “Gelato al Borgo“, in programma a Montalto per l’estate 2023. Gelato al Borgo sarà un festival di promozione enogastronomica che richiamerà i più illustri gelatieri italiani e un vasto pubblico.

Conclude l’organizzatrice e ideatrice degli eventi Laura Di Pietrantonio: “Gelato Gala è un’occasione in cui il tradizionale gelato assume una veste elegante. Ogni piatto, infatti, sarà accompagnato da un gelato salato dal gusto inedito, che andrà ad accompagnare le portate dello chef Ventresca. Vi aspettiamo numerosi, non potete mancare”.