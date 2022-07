Il piazzale della Cantina dei Colli Ripani diventa la scenografia di una serata speciale. Spettacoli circensi e animazione per bambini, dj set e musica dal vivo, food truck con le migliori specialità marchigiane, l’immancabile vino dei Colli Ripani e una suggestiva proposta di wine cocktail. Si torna a far festa sotto il cielo stellato dell’ultima notte di luglio.

Tra i protagonisti della Festa dei Colli Ripani ci saranno gli Iron Mais, celebre gruppo del panorama agro punk, i Billy Max Rebels, il meglio del rock ‘n’ roll e dello swing e a intrattenerci con le sue performance irriverenti lo special guest Metroman. Sono anche previsti spettacoli circensi e animazione per i più piccoli.

Il protagonista della festa è, come sempre, il vino dei Colli Ripani. Inoltre, durante la serata sarà possibile acquistare i nostri prodotti con lo sconto del 20%, riservato non solo alle nostre etichette, ma anche al nostro merchandising made in Marche.

Appuntamento domenica 31 luglio dalle ore 18 presso Contrada Tosciano 28, Ripatransone.

Ingresso libero.

Per maggiori info: 0735 9595

Resta aggiornato, seguici sui canali social Facebook e Instagram.

Evento gratuito e realizzato con il patrocinio del Comune di Ripatransone