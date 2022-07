SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito due comunicati dell’As Sambenedettese diffusi il 25 luglio.

La As Samb è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con Andrea Zaffagnini. L’esperto difensore, classe 1988, arriva a titolo definitovo dal Corticella. Per Zaffagnini si tratta di un gradito ritorno avendo già indossato la casacca rossoblù nelle stagioni 2018-19 e 2019-20 (fino a gennaio).

Di seguito la videointervista realizzata dal Club.

La As Sambenedettese comunica anche che l’allenamento congiunto con il Sarnano, previsto per mercoledì 27 luglio al Maurelli alle ore 18, è stato annullato di comune accordo con la societá ospitante, a seguito del malore improvviso che ha colto il presidente del Sarnano Calcio, Mariano Piersimoni, che si trova ora ricoverato in ospedale. Al presidente vanno i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione.

Si comunica quindi che mercoledì 27 luglio, sempre alle 18, si terrà un test in famiglia, mentre sabato 30 luglio alle 17.30, allenamento congiunto con il Casette Verdini. Domenica 7 agosto, infine, è stato fissato a San Benedetto un allenamento congiunto con il Fya Riccione (orario e luogo in via di definizione)