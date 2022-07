FERMO – Saranno due le tappe nelle Marche del recital “Eleganzissima“, scritto e interpretato da Drusilla Foer, carismatica e amata icona dello spettacolo.

La prima sarà mercoledì 27 luglio, alle ore 21,15, presso Villa Vitali a Fermo, nell’ambito di “Villa in Vita Fermo Festival”, promosso dal Comune di Fermo con l’AMAT, e la seconda giovedì 28 luglio, sempre alle ore 21,15, all’Anfiteatro del Parco Miralfiore di Pesaro per “Miralteatro d’Estate” promosso da comune di Pesaro e dall’AMAT.

“Eleganzissima” è uno spettacolo in divenire, un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica per l’eccezionalità dei suoi ricordi. Un percorso coinvolgente nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. La direzione artistica è di Franco Godi, presente anche sul palco per un cameo alla chitarra, mentre la produzione è della sua Best Sound.

Un successo clamoroso e consolidato, che andrà in scena in una versione rivisitata, arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, di cui alcune inedite, che Drusilla interpreterà dal vivo, accompagnata dai suoi musicisti, Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto.

Attrice, cantante, autrice di successo, nell’ottobre 2021 Drusilla ha pubblicato il suo primo romanzo autobiografico, “Tu non conosci la vergogna – la mia vita eleganzissima“, edito da Mondadori e già alla terza ristampa. Reduce da un anno molto intenso fra la TV e la radio, è stata anche protagonista, alla fine di settembre 2021, di un progetto sontuoso al Teatro Olimpico di Vicenza, come voce narrante in scena di “L’Histoire du Soldat“, con musica di Igor Stravinskij, libretto di Charles Ferdinand Ramuz, regia di Giancarlo Marinelli, André De La Roche nei panni del Diavolo e coreografo e Beatrice Venenzi come direttore d’orchestra.

Per informazioni: Fermo 331 2767671, Pesaro 0721 387548/ 334 3193717.