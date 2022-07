TERAMO – Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo in azione negli ultimi giorni.

Come riportato in una nota stampa, giunta in redazione il 19 luglio dall’Arma, i militari hanno arrestato un 21enne per una rapina ai danni di un minorenne nel Teramano, precisamente a Teramo, sotto la minaccia di un coltello. Fatto accaduto a novembre 2021.

Bottino di circa 40 euro, il fermato si trova attualmente ai domiciliari come disposto dal Tribunale di Teramo dopo gli accertamenti dei carabinieri. Al 21enne è stato applicato anche il braccialetto elettronico.