SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta presso la sala consiliare del Comune la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Seventy Time Live Music“, l’iniziativa musicale organizzata dall’Amministrazione per promuovere la cultura musicale in Riviera.

L’evento, che quest’anno potrà contare su una notevole varietà musicale, si terrà lunedì 18 luglio alle ore 21:45 presso la Palazzina Azzurra e sarà arricchito da una direzione di primo livello: il maestro Lito Fontana, il popolare trombonista sambenedettese di fama mondiale.

“Le varie proposte musicali dell’estate 2022 stanno avendo un buon riscontro qui in Riviera – spiega con soddisfazione l’assessore con delega alla cultura Pasqualina (Lina) Lazzari – a San Benedetto ci sono molte scuole musicali di primissimo livello, quindi dobbiamo fare in modo che si creino il maggior numero di occasioni possibili per far nascere i talenti locali. Personalmente tengo molto all’Istituto Antonio Vivaldi e vorrei che venisse maggiormente valorizzato”.

Alle parole dell’assessore Lazzari si uniscono quelle di Massimiliano Tirante, uno dei componenti dell’Associazione culturale Expance, che organizzata l’evento insieme al Comune, il quale aggiunge: “Siamo ripartiti dopo un lungo periodo di stop causato dalla Pandemia, ma finalmente siamo giunti alla terza edizione del festival. Oltre alla presenza del maestro Fontana quest’anno saranno presenti anche i Savana Funk, che incarnano l’essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie”.

L’ultimo intervento è stato proprio quello del maestro Fontana, che ha concluso: “Il mondo da cui vengo io, cioè quello della musica classica, è un modo estremamente duro, in cui è richiesto tantissimo impegno e dedizione. La nostra principale missione con questo festival dev’essere quella di avvicinare quante più giovani possibili a questo mondo e per farlo occorre ripartire dalle bande cittadine, che rappresentano la base da cui partire. In passato San Benedetto e Porto San Giorgio spiccavano per la qualità delle loro bande, oggi purtroppo si è persa questa importante tradizione. Lo scopo mio e di questa Amministrazione è quello di alzare nuovamente il livello”.

Per l’iniziativa di lunedì l’ingresso sarà libero, coerentemente con la natura dell’evento.