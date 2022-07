SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta il 14 luglio, alle 11:30, presso la Sala Consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto, la conferenza stampa del progetto Food Hub, iniziativa realizzata dal MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e da Unioncamere ell’ambito del PO FEAMP 2014-2020 (Programmaa Operativo del Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) con la collaborazione tecnico-scientifica di BMTI (Borsa merci telematica italiana) e Italmercati

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Presidente del Centro Agroalimentare Piceno, Roberto Giacomini, l’AD del Centro Agroalimentare Piceno Francesca Perotti, l’Assessore al Bilancio, al Patrimonio, alle Partecipate ed alle Politiche Comunitarie del Comune di San Benedetto del Tronto Domenico Pellei, il presidente della Camera di Commercio delle Marche e vicepresidente di Unioncamere, Gino Sabatini.

Parte il 15 luglio da San Benedetto del Tronto un tour di eventi nelle piazze e nei mercati italiani che farà conoscere le specie ittiche e le loro caratteristiche, attraverso degustazioni e attività di animazione. Il tour si svolgerà nelle città dei mercati ittici aderenti al progetto: San Benedetto del Tronto, Milano, Verona, Rimini, Firenze, Roma, Napoli e Catania

“Questa Amministrazione Comunale, al momento del suo insediamento, tra i primi atti ha emesso il riconoscimento del Centro Agroalimentare come una partecipata strategica” – introduce l’assessore Domenico Pellei – una scelta giusta che pone il Centro Agroalimentare come interlocutore con il ministero ed è un motivo di soddisfazione per noi che il ministero scelga come prima tappa del Tour proprio San Benedetto del Tronto, perchè valorizza il territorio, valorizza un settore strategico, espressamente della nostra Città: il Settore Ittico”

“Contemporaneamente il nostro Sindaco si trova presso l’Università di Ancona” – Prosegue Pellei – “per un accordo finalizzato all’individuazione ed all’apertura presso il Mercato Ittico di alcuni spazi destinati ad un laboratorio di prima analisi della qualità delle acque”

“Le quotazioni del pesce del Mercato Ittico di San Benedetto del Tronto andranno ad integrare il listino dalla Borsa Merci Telematica Italiana”- sottolinea Gino Sabatini, dopo aver portato i saluti del Presidente di Unioncamere Andrea Prete – è un valore aggiunto che la nostra Marineria in collaborazione col Comune e con il Centro Agroalimentare può dare alla quantificazione del costo del pesce”

“Parlando di Blue Economy” – prosegue Sabatini – il nostro Centro Studi della Camera di Commercio delle Marche, osservando la distribuzione dei dati per ripartizione geografica, ha rilevato che il mezzogiorno del Paese detiene la quota più elevata di valore aggiunto attivato dall’economia del Mare”

“E’ importante” – ha dichiarato Francesca Perotti – che un tour del livello di Food Hub abbia scelto San Benedetto del Tronto quale prima tappa. E’ innanzi utto un canale diretto per San Benedetto che riesce finalmente a sedersi ad un tavolo ministeriale, fissare i prezzi per certe tipologie di pescato é importante per la nostra Marineria rispetto ad altre marinerie d’Italia. E’ l’inizio di un nuovo progetto di sviluppo per la Marineria sambenedettese che magari non interessa alcuni settori della Marineria ma che può comunque creare un’indotto per le imprese del settore. Noi come rete Italmercati stiamo dialogando oltre che con il ministero, anche con una società di consulenza che ci aiuta ad intercettare in modo diretto tutti i bandi ed i decreti in seno al PNRR, misurati ad Hoc per il nostro settore”

Ha aggiunto il Presidente del Centro Agroalimentare Piceno, Roberto Giacomini – “E’ importante che questo progetto parta da San Benedetto del Tronto, siamo in Italmercati proprio per collaborare alla realizzazione di iniziative così significative, sensibilizzando verso un’economia che tende a cercare di evitare gli sprechi ed a valorizzare non solo il prodotto, ma anche il lavoro dei nostri pescatori”

Il tour di eventi in piazze e mercati italiani, ha l’obiettivo di rafforzare nel segno della sostenibilità le relazioni commerciali lungo la filiera ittica, facendo conoscere le specie ittiche e le loro caratteristiche, attraverso degustazioni e attività di animazione.

Venerdì 15 luglio, a San Benedetto del Tronto, presso l’Area Genevieve (Parco delle Tamerici) si svolgerà alle ore 18:00 il convegno “Rafforzare nel segno della sostenibilità le relazioni commerciali lungo la filiera ittica”, moderato dal giornalista del QN Vittorio Bellagamba, che prevede la partecipazione dei seguenti relatori:

l’Onorevole Lucia Albano, Camera dei Deputati;

Francesco Battistoni, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali;

Guido Castelli, Assessore Regione Marche alle Partecipate;

Andrea Assenti, Consigliere regionale;

Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche;

Luigi Contisciani, Presidente BIM Tronto;

Antonio Spazzafumo, Sindaco di San Benedetto del Tronto;

Riccardo Rigillo, Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;

Marco Mancini, Comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto;

Fabio Massimo Pallottini, Presidente di Italmercati, Direttore Generale del Centro Agroalimentare di Roma;

Roberto Giacomini, Presidente del Centro Agroalimentare Piceno;

Corrado Di Silverio, Vicepresidente del Centro Agroalimentare Piceno;

Francesca Perotti, Amministratore Delegato del Centro Agroalimentare Piceno.

La giornata di venerdì è caratterizzata, oltre che dal convegno, anche da una serie di attività e laboratori per i bambini e di visite guidate per adulti: un’uscita in mare con un peschereccio, con la possibilità di pescare e degustare il pesce a bordo; la visita a bordo di un peschereccio ormeggiato in porto; “Mosse dal vento”, un laboratorio, presso il Museo del Mare, durante il quale i bambini potranno dipingere una loro personale vela traendo ispirazione dalle numerose immagini e fotografie osservate nel corso della visita presso il museo; due visite guidate serali al MaM (Molo Sud) “Arte sul mare” che consistono in una visita guidata tra le opere scultoree e pittoriche del Museo d’Arte sul Mare, dal monumento al Gabbiano Jonathan di Mario Lupo alle più recenti opere realizzate nei 26 anni del Festival dell’Arte sul Mare, un percorso per conoscere un luogo dove arte e natura si incontrano creando un unico capolavoro.

Maggiori informazioni sull’iniziativa su foodhubittico.it