GROTTAMMARE – “I Care ODV” torna in prima linea per aiutare le famiglie più bisognose. La realtà grottammarese organizza una raccolta nei supermercati sabato 16 e domenica 17 luglio. Sarà possibile contribuire facendo spesa in tutti i Lidl, Elite e Tigotà di San Benedetto, al Conad “Mazzini” di San Filippo Neri, vicino ai Vigili del Fuoco, e allo Spazio Conad dell’ex Orologio.

Da anni “Cacciatori di briciole” combatte lo spreco alimentare e con i prodotti raccolti provvede a preparare un pacco per ciascuna delle ormai cento famiglie aderenti, di cui una decina dall’Ucraina.

“I Care ODV” coglie inoltre l’occasione per ricordare che per le famiglie bisognose c’è sempre bisogno di latte intero per bambini, olio d’oliva, legumi in scatola, tonno e carne.

“I Care ODV” vi aspetta presso la sua sede sulla Valtesino, vicino alla nuova Farmacia della Regina e alla pizzeria al taglio “Mi Piace”.