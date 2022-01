Sabato 5 febbraio alle 18 l’associazione di Grottammare organizzerà una diretta per parlare del suo progetto “Cacciatori di briciole” in occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare

GROTTAMMARE – In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, sabato 5 febbraio alle 18 l’associazione “I Care ODV” di Grottammare organizzerà una diretta per parlare del suo progetto “Cacciatori di briciole” e di tutte le altre iniziative messe in campo per combattere lo spreco alimentare. Ecco il link all’evento: https://fb.me/e/29RJhBdam

Da anni “Cacciatori di briciole” combatte lo spreco alimentare e con i prodotti raccolti provvede a preparare un pacco per ciascuna delle 70 famiglie aderenti.

“I Care ODV” coglie inoltre l’occasione per ricordare che per le famiglie bisognose c’è sempre bisogno di latte intero per bambini, olio d’oliva, legumi in scatola, tonno e carne.

“I Care ODV” vi aspetta presso la sua sede sulla Valtesino, vicino alla nuova Farmacia della Regina e alla pizzeria al taglio “Mi Piace”, il martedì 10 alle 12, il giovedì e venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.

Per informazioni: telefono 339 6280194 (Marco), sito web https://www.assoicare.org/, pagina Facebook “I Care – Organizzazione di Volontariato”.

