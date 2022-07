SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La As Sambenedettese è lieta di comunicare di aver trovato l’accordo anche per la prossima stagione con il preparatore dei portieri Stefano Visi. Confermati anche il preparatore atletico Francesco Paolini e il match analyst Angelo Andrea Pisani”.

Così il Club rossoblu in una nota diffusa il 9 luglio: “Matteo Bianchini rivestirà per la seconda stagione consecutiva il ruolo di team manager, mentre Marco Minnucci, responsabile dell’area sanitaria, vivrà la decima stagione in rossoblù. Infine, il dottor Paolo Verdecchia sarà il responsabile medico anche per la stagione 2022-23”.