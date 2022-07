FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 7 luglio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

La frazione Bivio Casconare a Sant’Elpidio a Mare è stata il teatro di un incidente stradale per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine con tre mezzi coinvolti, un furgone e due auto. Due le squadre intervenute, una del Comando di Macerata (distaccamento di Civitanova) e l’altra della Centrale di Fermo.

Dopo aver collaborato con i sanitari del 118 per verificare lo stato degli occupanti, si provvedeva alla messa in sicurezza dell’intero scenario incidentale.