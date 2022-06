GROTTAMMARE – I ragazzi di Questione Natura sono arrivati all’ultimo appuntamento di raccolta rifiuti e sensibilizzazione ambientale, progetto portato avanti in completa sinergia con il Comune cittadino.

In occasione dell’ultimo giorno di raccolta rifiuti il gruppo si è riunito nella Spiaggia dei Cani, luogo che il Comune ha messo a disposizione di residenti e turisti gratuitamente.

Passando a setaccio la spiaggia e la sponda sud della foce del Tesino i ragazzi, insieme ad un altro gruppo di giovani conosciuti nel corso di vari giri tra le scuole, hanno riempito quattro sacchi di rifiuti di vario genere.

“Adesso la spiaggia è libera dai rifiuti e i nostri amici a quattro zampe possono frequentarla in tutta sicurezza – fanno sapere da Questione Natura – l’arenile ghiaioso, anche se caldo, è fondamentale per la salute dei nostri cuccioli. La sabbia, se ingerita, nel loro intestino è come carta vetrata per la pelle umana. Noi siamo super entusiasti di questa mattinata e vogliamo ringraziare con il cuore i giovani che ci hanno aiutato e la loro mamma che li ha accompagnati e supportati, dando l’esempio”.

Gli organizzatori hanno poi voluto far sentire la propria riconoscenza al sindaco Enrico Piergallini e all’assessore Alessandra Biocca che hanno seguito e supportato il gruppo durante tutto il loro percorso.