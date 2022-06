SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno è andata in scena alla Palazzina Azzurra di San Benedetto la serata di presentazione dei romanzi finalisti al Premio Strega 2022, tra cui “Nova” (Adelphi) dell’autore sambenedettese Fabio Bacà. L’evento è stato organizzato dall’associazione “I luoghi della scrittura”.

Abbiamo video intervistato Fabio Bacà al suo ingresso in Palazzina Azzurra, chiedendogli innanzitutto se si aspettasse di arrivare in finale al Campiello e allo Strega. La sua risposta: “Non mi aspettavo nemmeno di essere pubblicato da Adelphi!”. L’autore ha poi proseguito raccontando la prospettiva da cui ha deciso di affrontare il tema della violenza e ha rivelato in parte le motivazioni che si nascondono dietro al titolo, “Nova”.