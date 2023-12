-SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Lo storico palazzo Bice Piacentini di S. Benedetto del Tronto ha fatto da sfondo, nel tardo pomeriggio di sabato 16 dicembre 2023, alla presentazione del libro “L’amico sconosciuto. Biografia di un amore” di Rossella Frollà organizzata dall’associazione culturale “I luoghi della scrittura” e presieduta da Mimmo Minuto.

Ha dialogato con l’autrice il poeta Umberto Piersanti che, parlando della storia riportata libro, l’ha definita “commossa e coinvolgente, una storia dove c’è la storia anche con tutti i limiti di un mondo provinciale in cui le differenze di ceto sono insostenibili.” Ha aggiunto: “I personaggi, al di là dei loro limiti sociali, sul piano umano, sono molto forti e molto delineati”.

Il libro in forma dialogica, alterna brani di prosa a poesia presentando una narrazione ambientata in una società con precisi riferimenti storici

“Natura e storia innervano questa vicenda esistenziale dove domina l’amore, un amore totale e assoluto, dove c’è una dimensione del divino che entra dovunque e sembra anche consolare di ogni sconfitta, di ogni piega, della morte e del male che ci circonda. Rossella ha una fiducia nella Provvidenza che entra e interviene regolarmente sul quotidiano per permetterci di arrivare a una consolazione” ha continuato il poeta Piersanti

“Questo libro è frutto di un amore grande di cui oggi c’è tanto bisogno. La parola segreta che è la parola magica dell’amore è “ammirazione”. Se noi riusciamo a ammirare la bellezza di ogni cosa, di ogni persona, quel bene primigenio che abbiamo come segno, come eredità da un qualcosa d’altro, che io chiamo Signore, perché sono credente ma che è al di fuori della religione, allora riusciamo a trovare un minimo di serenità dentro di noi. Solo un amore coltivato crea una persona cresciuta”, sono state alcune affermazioni della scrittrice

Poi l’autrice ha letto due brani, uno su Guido, il nonno, che ha definito “una persona importante nella vita di Giorgio” e poi alcuni commoventi passaggi sugli ultimi giorni della vita di suo marito: “Tu eri tutto lì in quelle palpebre spente. Il cuore ha combattuto, è stato eroe, poi ha capito. Sei volato via. Per un nuovo tempo di luce, nulla sarà abbastanza altro sull’istante che passa”

È intervenuto poi il sindaco Spazzafumo che ha parlato del rapporto di stima nei confronti della scrittrice e ha affermato che colpisce il modo in cui racconta questo amore “come se questa persona fosse ancora presente e viva”.

L’incontro è stato intervallato da brani musicali eseguiti da alcuni ragazzi della Scuola Giocondi di S. Benedetto del Tronto guidati dal maestro Alessio Giuliani.

Nella parte finale ci sono state alcune domande del pubblico. L’evento si è chiuso con un’ultima sottolineatura del professor Umberto Piersanti che ha messo in luce che “l’autonomia dell’arte e della letteratura non dipende mai dall’impostazione culturale, filosofica e ideologica di un autore per cui posso apprezzare un autore che è lontanissimo da me se ha saputo dire con parole giuste e forza esatta. Il libro di Rossella è valido non perché ha detto dell’amore ma perché l’ha detto in quel modo, perché è riuscita a dirlo”