SAN BENEDETTO – Nell’augurarvi un sereno Natale, lo staff del Museo del Mare ricorda che, anche quest’anno, ha in serbo aperture straordinarie per il periodo natalizio e interessanti attività per grandi e piccini.

Il Museo del Mare sarà aperto con orario 10-13/ 15,30-18,30 il 22, 23, 26, 29 e 30 dicembre e dal 2 al 7 gennaio.

La mostra Prospettiva Van Orton, allestita presso la Palazzina Azzurra seguirà invece i seguenti orari: 22-23, dal 27 al 30 dicembre e dal 3 al 7 gennaio: 11-13/16-19; 26 dicembre e 1 gennaio 16-19.

Di seguito gli Eventi del Museo del Mare:

– Giovedì 28 dicembre 2023 ore 17,30 (Museo del Mare – per tutti)

Mercante in Fiera Marittimo

Un pomeriggio per scoprire il museo in modo divertente attraverso uno dei giochi più caratteristici delle festività natalizie: guadagnerà più carte chi saprà rispondere alle domande del mercante. Dopo la consegna dei premi saluteremo l’anno con un brindisi in compagnia dello staff del museo.

Costi: € 6,00

– Sabato 6 gennaio 2024 ore 10,30 (Pinacoteca del Mare – speciale famiglie)

Cara Befana

La Befana, dopo aver consegnato gli ultimi doni, è pronta per tornare a casa, ma prima vuole salutare tutti i bimbi del Museo del Mare: prepariamo una calza da riempire con i dolci che ci donerà.

Costi: € 12,00 a nucleo familiare

Di seguito gli eventi alla Palazzina Azzurra:

– Mercoledì 3 gennaio 2024 ore 16,30 (Palazzina Azzurra – young)

Van Orton – Memory

Le immagini della mostra dei fratelli Van Orton si trasformano in un grande gioco Memory che i bambini dovranno contribuire a creare attraverso la fantasia.

Costi: € 7,00

– Palazzina Azzurra Venerdì 5 gennaio 2024 ore 18.30 – 20

Van Ort on the Beach

Performance di danza e musica contemporanea sullo sfondo dei colori e dalle icone pop della mostra “Prospettiva Van Orton”. Con la partecipazione di Niccolò Catani, Ilaria Trisciani, Michele Lupi. A seguire Spritz in technicolor, Aperitivo con le sonorità elettroniche del maestro Michele Lupi.

Costo € 20,00

Info e prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi: 353 4109069.