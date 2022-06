Reggaeton, musica latina e tanto divertimento, questo è il Giovedì firmato Jonathan Disco Beach. In questo primo appuntamento del 2022 il locale sambenedettese gestito da Massimiliano Falasca Zamponi, ha ospitato l’attore nonché celebrità del piccolo schermo: Alex Belli.

Le telecamere di Riviera Oggi non si sono fatte pregare e hanno ripreso ogni momento della serata, intervistando gli ospiti e immortalando la folla accorsa per scatenarsi in pista.

La serata Maracaibo è appuntamento fisso dell’estate, dove non c’è solo musica, ma si può gustare un ricco apericena di pesce a cura dello chef del ristorante Solano, Simone Muscella.

Interviste: Annalisa Coccia

Riprese e montaggio: Gian Marco Marconi

Foto: Samantha Carrirolo