SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importante traguardo per la scuola di inglese Wall Street English. In occasione dei 50 anni dalla fondazione dell’istituto, domenica 18 settembre si è svolta una grande festa presso la sede di San Benedetto, in Via S. Giovanni, nei pressi del Centro Commerciale PortoGrande.

La giornata ha preso il via con un raduno di Ferrari provenienti da tutta Italia, le quali si sono messe in gioco in una gara a tempo al termine della quale è stato decretato il vincitore, che si è aggiudicato un biglietto aereo andata-ritorno per gli Stati Uniti.

Dopo la cerimonia di premiazione, lo staff della Wall Street English e i presenti si sono cimentati in giochi, canti e balli.

La giornata si è conclusa con un entusiasmante spettacolo dell’artista Andrea Fratellini, vincitore di Italia’s Got Talent 2020.

Nel corso dell’evento abbiamo avuto modo di scambiare due chiacchiere con la responsabile Fabiana Candelori, la quale ci ha raccontato la storia di Wall Street English che, fondata nel 1972 da Luigi Tiziano Peccenini, conta oltre 3 milioni di alunni con un’iscrizione attuale di 180.000 studenti.

Dell’approccio utilizzato nei corsi di inglese della scuola ce ne ha parlato l’insegnante madrelingua Clare Ivey e la service manager Alessia Grasso. Quello della Wall Street English è un approccio tutto incentrato sull’interazione e sulla comunicazione, cosicché lo studente è in grado, fin da subito, di affrontare una conversazione in lingua.

Di seguito la nostra foto gallery della giornata.