Torna visitabile con nuovi orari di apertura al pubblico l’Area Archeologica della Necropoli di Campovalano. Con l’avvio ufficiale della stagione estiva – e in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, in programma per il 17, 18 e 19 giugno – l’amministrazione comunale di Campli, la Direzione Regionale Musei Abruzzo e il Museo Nazionale Archeologico di Campli comunicano i nuovi orari d’apertura al pubblico del sito archeologico, tra i più importanti d’Abruzzo e del centro Italia.

L’Area Archeologica sarà visitabile, nel periodo estivo, dal 20 giugno al 31 agosto, nei seguenti giorni e orari:

– Lunedì, martedì e mercoledì dalle 10 alle 14;

– Sabato e domenica dalle 16 alle 20.

Dal 1 settembre, l’area seguirà i seguenti orari di apertura:

– Lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 14.

Per le Giornate Europee dell’Archeologia del prossimo weekend il sito sarà aperto e visitabile in via straordinaria dalle ore 9:30 alle 14 e dalle 16 alle 20.

“La Necropoli di Campovalano – dichiara il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli – rappresenta un tassello fondamentale del nostro patrimonio culturale e della nostra offerta turistica. La nostra amministrazione – d’intesa con la Direzione Regionale Musei Abruzzo e il Museo Nazionale Archeologico di Campli, si fa carico attraverso proprio personale dei nuovi orari di apertura e, per l’occasione, ha deciso di installare una nuova tabellonistica esplicativa che ha l’obiettivo di accompagnare i visitatori alla scoperta del sito. Voglio ringraziare la Direttrice della Direzione Regionale Musei Abruzzo, Federica Zalabra e il Direttore del Museo Nazionale Archeologico di Campli, Leandro Di Donato, per la proficua collaborazione, oltre all’Assessore alla Cultura e al Turismo, Melissa Galli, per il lavoro svolto”.

“Siamo particolarmente lieti – dichiara la dottoressa Federica Zalabra, Direttrice della Direzione Regionale Musei Abruzzo – di riaprire al pubblico la Necropoli di Campovalano, aggregata, come disposto dal D. M. n. 380 del 22 ottobre 2021, al Museo Archeologico Nazionale di Campli. Questa nuova organizzazione, che definisce una sola direzione per le due strutture, ci consente di sviluppare appieno la nostra azione di promozione e di delineare un nuovo percorso museale articolato tra Museo e Necropoli. Ringrazio il Sindaco Federico Agostinelli e la sua amministrazione per il proficuo lavoro svolto in un clima di piena e fattiva collaborazione”.