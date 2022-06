SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito un comunicato stampa giunto in redazione stamani, da parte della segreteria provinciale Siulp.

La segreteria provinciale del Siulp esprime viva soddisfazione dopo la notizia appresa dal comunicato del Prefetto di Ascoli Piceno dottor Carlo De Rogatis al termine del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi proprio a San Benedetto del Tronto lo scorso 7 giugno nella Capitaneria di Porto.

La notizia dell’arrivo di ben 15 agenti di polizia sulla Riviera con l’avvio della stagione estiva, premia anche gli sforzi del Siulp che come a tutti noto da anni si batte per rinforzare l’organico del Commissariato rivierasco e che lo portò ad incontrare come si ricorderà agli inizi dell’estate di due anni fa, il Segretario della Lega il Senatore Matteo Salvini ed il Segretario di “Italia Viva” il Senatore Matteo Renzi.

Entrambi i leader politici nella circostanza dell’incontro con il segretario provinciale del Siulp Massimo Mellozzi, assicurarono il loro impegno al riguardo ed infatti per la prima volta giunsero a San Benedetto del Tronto ben sei unità operative provenienti da Torino che per l’intera estate contribuirono a dare man forte ai poliziotti sambenedettesi. L’arrivo tra breve di questi rinforzi, il cui impiego sarà direttamente gestito dal Questore della provincia dr. Massimo Vincenzo Modeo, servirà senz’altro a garantire i necessari servizi di prevenzione per l’intera estate e far fronte quindi alle difficoltà che stanno incontrando tutte le categorie produttive degli esercenti, in particolare quelli legati al turismo.

Occorre ricordare le criticità del litorale piceno e dell’hinterland che con i suoi principali comuni che vanno da Monteprandone a San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima, in cui risiedono stabilmente circa 100.000 abitanti cioè quasi la metà della popolazione dell’intera provincia ed in cui si trovano ad operare un numero di imprese tre volte superiore a quelle dell’entroterra, durante i mesi estivi triplicano la popolazione. Le quattro stazioni ferroviarie, i due caselli autostradali ed un porto che oltre ad essere tra i più importanti d’Italia per l’attività legata alla pesca, ha anche mansioni di Polizia di Frontiera per l’arrivo di piccole imbarcazioni straniere.

Tutto questo non può essere vigilato da una sola pattuglia di Volante della Polizia di Stato soprattutto di notte allorquando i rischi per l’intero territorio di competenza del Commissariato di Polizia sono maggiori. Il Siulp proseguirà sempre la propria azione che mira alla sicurezza di tutti i cittadini, dei turisti e delle imprese di tutto il territorio piceno.