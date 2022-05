SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta stamattina, nella sala consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto, la conferenza stampa indetta dall’Asd “Emme Project” per la presentazione dell’evento ludico-sportivo ‘Viking Race’, la particolare corsa composta da ostacoli di qualsiasi natura e prove da superare prevista per l’8 e 9 ottobre in centro città e sul lungomare di San Benedetto.

I partecipanti dell’innovativo progetto saranno giovani ed adulti di ogni età che sfideranno i diversi percorsi di gara strutturati attraverso vari livelli di difficoltà. La manifestazione, come accennato, si svilupperà in due giornate: l’8 ottobre andrà in scena la ‘Young Viking Race’, per ragazzi dagli 8 ai 13 anni, e sarà preceduta dalla prestazione del libro della psicologa sportiva Barbara Rossi; la serata di sabato verrà poi arricchita con musica e street food al centro di San Benedetto. Domenica 9 ottobre, invece, partirà la gara dedicata agli adulti: la prima batteria scatterà alle ore 9 (poi ogni 30 minuti circa), in un percorso che prevede un tracciato di 10 km. A partire da viale Buozzi, i partecipanti percorreranno l’intero lungomare di San Benedetto, per poi giungere all’arrivo corrispondente alla postazione di partenza.

Alla conferenza di stamane erano presenti tutti i componenti dell’associazione di atletica leggera “Emme Project”, a partire dalla presidente Adalgisa Vecchiola, accompagnata dall’ideatore dell’evento Alberto Ferretti e dalle collaboratrici Francesca Pignati ed Elena Bruni; presenti anche l’assessore al sociale e alle politiche giovanili Andrea Sanguigni e l’assessore allo sport Cinzia Campanelli. Come spiegato nel corso della presentazione, l’obiettivo della manifestazione è rivolto ad una sensibilizzazione verso l’attività sportiva all’insegna dell’inclusione sociale e del divertimento. ‘Viking Race’, infatti, oltre che favorire la partecipazione di portatori di handicap, darà un segnale importante anche dal punto di vista dell’ecosostenibilità, con postazioni allestite attraverso materiali di recupero o di scarto. L’evento ha già riscosso grande successo su scala nazionale e mondiale e ora vuole affermarsi anche sulla costa marchigiana ed abruzzese. Oltre che dare visibilità al territorio sambenedettese, il focus verrà riportato sulla dualità giovani-sport, fortemente colpita dalla pandemia.

“C’è bisogno di ripartire dai giovani e dallo sport – ha detto Andrea Sanguigni. I giovani hanno bisogno di sfogarsi in maniera sana. Le porte dell’amministrazione sono spalancate per questo genere di eventi”.

Cinzia Campanelli, assessore allo sport, ha dichiarato: “Un grande grazie a questi ragazzi, abbiamo stimato il fatto che loro abbiano voluto pensare un’iniziativa che rimettesse al centro lo sport, le politiche giovani e l’aspetto turistico. È solo la prima edizione della Viking Race, speriamo che da qui in futuro ogni anno venga ripetuta e diventi un momento centrale della calendarizzazione annuale degli eventi della nostra città”.

L’iscrizione all’evento è obbligatoria e potrà essere presentata dal 15 giugno al 27 settembre sul portale www.vikingrace.it compilando l’apposito format presente sulla piattaforma.