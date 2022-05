SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E-distribuzione comunica che l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti venerdì 27 maggio dalle ore 09 alle ore 14 nelle seguenti zone di Porto d’Ascoli.

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

Via Potenza sn, cant, 33, da 43 a 47a, da 53 a 55, da 59 a 63

Via Esino da 31 a 33, da 39 a 41, da 49 a 51

Via Potenza da 38 a 40, da 44 a 50, 56, 84

Via Esino 4a, da 10 a 14, 24, da 28 a 30

Via Po da 20 a 28, 32, da 21 a 31

Via Ticino da 3 a 9, 15, 21, 29, 35

Via Ticino 18, da 24 a 28

Piazza Setti Carraro 3

Via Esino cant

via Po sn