SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Utes, Università di tutte le età e del tempo libero di San Benedetto del Tronto, presenta il calendario delle manifestazioni estive in programma: spettacoli, incontri, concerti ed esposizioni, tutto ciò a partire da fine maggio.

Ad illustrare gli appuntamenti in programma è stata la presidente dell’Utes, Diana Lanciotti Zoboletti, che ha anche esternato un po’ di malumore per il mancato riconoscimento, da parte delle istituzioni, delle iniziative dell’associazione. “Noi siamo un’associazione in movimento per la città – ha spiegato la presidente Diana Lanciotti Zoboletti – mettiamo in piedi iniziative socio – culturali che non tutte le realtà fanno eppure troppo spesso certi meriti non ci vengono riconosciuti”.

Il primo appuntamento sarà in scena venerdì 27 maggio, alle 21, al ‘Palariviera’, con ‘Utes Village’, uno spettacolo finale di fine corso scritto e messo in piedi dai registi Stefano e Angelica Marcucci al suo debutto artistico nelle vesti di regista. “Partiamo con l’idea di fare dei saggi di fine corso – hanno affermato i due – ma poi, fortunatamente, finiamo per mettere in piedi veri e propri spettacoli grazie alla presenza di docenti straordinari. Lo spettacolo dure circa un’ora e mezza di grande divertimento e di eleganti e sorprendenti esibizioni accompagnate da una band e dalle divertenti storie di alcune coppie di ospiti assistite da numerose hostess e guidate da una “misteriosa” voce guida”.

I biglietti, in vendita al prezzo di 5 euro, sono acquistabili presso la segreteria dell’Utes in viale De Gasperi 139, a San Benedetto del Tronto. Info e prenotazioni disponibili ai numeri 0735.781465 e 3476581180.

Gli eventi estivi dell’Utes si svolgeranno anche nei comuni di Cossignano, Offida e Grottammare. A Cossignano, in particolare, dovrebbe andare in scena più di uno spettacolo, come spiega il responsabile cossignanese dell’associazione Baldovino Mozzoni: “Le date non sono ancora state tutte fissate. Al momento, quelle certe sono quella del 18 giugno e del 17 luglio. La prima sarà uno spettacolo, la seconda andrà in scena nella chiesa dell’Annunziata e sarà una serata culturale con intermezzi musicali. E’ previsto anche un concerto d’estate della “Band Utes” “.

L’11 giugno, invece, è previsto un appuntamento a Offida, al teatro Serpente Aureo, con lo spettacolo “Parliamone”.

Il 24 giugno, al club 23, ci sarà la Festa d’Estate con cena, danze, musica e spettacolo. “Il 1 luglio in Palazzina Azzurra – ha annunciato Rossella Moscardelli, coordinatrice dell’associazione – ci sarà la Bellezza dell’Arte. Un incontro con i docenti Cinaglia e Morganti, in collaborazione con l’Istituto Musicale Vivaldi. Una serata che vedrà sposare arte e musica”.

Lo spettacolo musicale ‘Utes Village’ sarà poi replicato, a Grottammare, il 3 luglio. Il 15 luglio, invece, al Circolo Nautico si terrà una serata dedicata a Franco Tozzi. Sempre al Circolo Nautico, il 3 agosto si terrà il “Concerto d’Estate”. Gli altri appuntamenti saranno comunicati nelle prossime comunicazioni