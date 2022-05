SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stata formalizzata la programmazione estiva delle mostre che saranno ospitate alla Palazzina Azzurra, a partire da mercoledì 1 giugno fino a domenica 27 novembre 2022. Lo spazio espositivo di viale Buozzi, che fino a martedì 31 maggio ospiterà la mostra collettiva “Paradoxa” curata da Nazareno Luciani, offrirà ai visitatori un variopinto calendario di rassegne che spazierà dall’esposizione delle opere pittoriche protagoniste del Festival dell’Arte sul Mare 2022, fino a un’esposizione di meta-arte dedicata alla poesia.

Di seguito il calendario:

– da sabato 7 maggio a domenica 29 maggio, “Paradoxa”: una mostra collettiva di arte contemporanea che raccoglie le opere di venti giovani artisti del territorio;

– da sabato 4 giugno a domenica 26 giugno, Festival dell’Arte sul Mare 2022: esposizione delle opere pittoriche e delle installazioni degli artisti che hanno partecipato nella sezione “Pittura Viva” dell’edizione 2022 dell’omonimo festival d’arte;

– da giovedì 30 giugno a lunedì 25 luglio, “Van Dog, 25 anni dopo”: l’antologia delle opere di Gianluigi Capriotti, indimenticato artista scomparso nel 2021, le cui opere ironiche hanno portato lustro e prestigio a San Benedetto del Tronto;

– da sabato 30 luglio a lunedì 5 settembre, “Ceramiche di Castelli”: una mostra di ceramiche del rinomato centro abruzzese del ‘700 provenienti da diverse collezioni private;

– da sabato 10 settembre a domenica 25 settembre, “Arte e mestieri”: l’allestimento curato dall’Università di Tutte le Età e del Tempo Libero dedicato al racconto delle attività svolte dall’associazione;

– da sabato 1° ottobre a domenica 23 ottobre, “La fragilità è cosa sacra”: esposizione monografica dell’artista Greta Pirri, composta da quaranta opere tra pittura e poesia sui temi cari all’autrice;

– da sabato 29 ottobre a domenica 27 novembre, “Parole dipinte. Arte nell’arte”: mostra collettiva che trae ispirazione dai testi di poesie, traslandoli in forma visiva attraverso la pittura.

Si ricorda che l’ingresso in Palazzina Azzurra è gratuito per tutte le mostre in programma, ma l’accesso resta vincolato alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di contenimento dei contagi da Covid-19.