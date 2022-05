Nuovo evento presso la libreria “Nave Cervo” di Via Volturno 4 a San Benedetto del Tronto.

Sabato 15 Maggio in anteprima nazionale verrà infatti presentato il libro “Chi ha rubato la marmellata? Impariamo a verificare le informazioni” di Maicol & Mirco e Andrea Coccia edito da Corraini Edizioni. Si tratta di un manuale a fumetti per insegnare ai bambini ed alle bambini a verificare le informazioni che ricevono. Gli autori però sottolineano come l’opera sia destinata ad un pubblico variegato che spazia dai 7 ai 99 anni.

Nel corso della presentazione dialogheranno con gli autori il giornalista de Il Manifesto, Mario Di Vito, e direttore Musei Civici di Grottammare Reno Cicchi. Per qualsiasi genere di informazioni è possibile contattare la libreria all’indirizzo e-mail navecervo@gmail.com