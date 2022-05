Si entra poi nel mondo del fantasy con “Doctor Strange nel multiverso della follia” di Scott Derrickson e Sam Raimi, campione di incassi e summa di mitologia Marvel, che piacera’ agli spettatori appassionati di fumetti.

Progetto degno di attenzione quello di Sydonia, casa di produzione cinematografica con sede in provincia di Fermo, che debutta sul grande schermo, dopo una lunga esperienza nel mondo del documentario, con la commedia brillante “Criminali si diventa”, per la regia a quattro mani di Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli. Il film è interamente girato nelle Marche, soprattutto a Fermo, ma anche ad Ancona, Fano e Civitanova. Nel cast cast ci sono Ivano Marescotti, Ugo Dighero, Martina Fusaro, Lodo Guenzi. Martedì 17, alle ore 21,00 è in programma l’incontro con il regista Luca Trovellesi Cesana, il produttore Nazzareno Gismondi e alcuni attori del cast.

La programmazione dal 12 al 17 maggio: