RIPATRANSONE – Nel cuore delle Marche, tra il verde delle colline e un’atmosfera in piena armonia con la natura, sorge “Colle del Giglio”, la struttura ricettiva del campione olimpico Jury Chechi, un luogo in cui poter ammirare l’ambiente circostante e ricevere una piacevole accoglienza.

Nella giornata di domenica 8 maggio si è svolto l’evento dedicato al progetto WellFit, una realtà specializzata da anni nel settore del riposo, che ha illustrato il suo sistema unico per favorire benessere di corpo e mente mentre si dorme.

WellFit è un materasso realizzato con il primo tessuto reattivo al mondo che sfrutta la speciale tecnologia Fir ed è adatto a tutte le esigenze grazie alle sue differenti tipologie.

Il prodotto ha incontrato l’approvazione di Jury Chechi che, in un suo intervento, ha sottolineato di essersi affidato a quest’azienda per il suo riposo ideale.

Al tema del riposo è seguito poi quello della lettura, in cui Jury Chechi ha presentato nella regione Marche il suo libro “Codice Jury”, con tanti consigli su come prendersi cura di sé, dall’alimentazione all’allenamento per il benessere di corpo e mente.

La soddisfazione nel raccontare alcune pagine del suo lavoro è stata condivisa con tutti i presenti, tra cui anche l’artista marchigiano Neri Marcorè che, in nome dell’amicizia con l’atleta, è intervenuto facendogli una gradita sorpresa.

Infine, un buon rinfresco con un ricco buffet hanno accompagnato gli ultimi momenti di questa piacevole domenica.