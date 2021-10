SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le bellezze della Riviera e del Piceno conquistano il palinsesto televisivo nella serata del 12 ottobre.

I dati Auditel, infatti, premiano il film-fiction della Rai “Digitare il codice segreto” girato prevalentemente a San Benedetto e Centobuchi ma che ha regalato anche scorci di Ascoli.

Lo sceneggiato televisivo, diretto dal regista Fabrizio Costa e con Neri Marcorè fra i protagonisti, ottiene il 20.2% di share (4.148.000 spettatori) e sconfigge il blasonato film “Titanic” in onda su Canale 5 (12.8%) e la trasmissione “Le Iene” di Italia 1 (8.7%).

Un nuovo successo dopo la fiction Rai “Scomparsa” che ottenne buonissimi risultati. Dati che ovviamente non possono che far piacere e auspicare un positivo riscontro turistico per tutta la provincia.

