Primo Maggio a San Benedetto, Edoardo Bennato fa il pienone all’Agraria

Grande successo per il cantautore napoletano sabato 30 aprile in piazza Pertini in occasione della Festa del Primo Maggio. Coro di pubblico e applausi di accompagnamento sui pezzi più noti, come "L'isola che non c'è" e "Il rock di Capitan Uncino". Guarda il video