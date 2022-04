SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della Festa del Primo Maggio che si terrà nel quartiere Agraria domenica 1 maggio, nell’area interessata dall’evento la viabilità subirà alcune modifiche per permettere l’allestimento della fiera.

A partire dalle 14 di venerdì 29 aprile e fino alle ore 10 di lunedì 2 maggio, sarà vietata la sosta a tutti i veicoli nel tratto di via Amendola compreso tra via Terracini e via Nenni.

Dalle 19 all’1 del giorno seguente, venerdì 29 aprile e sabato 30 aprile sarà vietato il transito veicolare nel tratto di via Val Cuvia tra via Torino e via Val Cimarra e nel tratto di via Val Cimarra tra via Val Seriana e via Val Cuvia.

Dalle 6 di domenica 1 maggio alle 2 di lunedì 2 maggio, sarà vietata la sosta e il transito veicolare, ad eccezione degli addetti, nel tratto di via Val Tiberina tra via Val Badia e via Val Venosta, nel tratto di via Val Cuvia tra via Val Tiberina e via Torino e nell’area di parcheggio adiacente la pista di pattinaggio.

Sempre dalle 6 di domenica 1 maggio alle 2 di lunedì 2 maggio, sarà inoltre vietato il transito in via Val di Chiana, tratto di via Val Venosta tra via Val Tiberina e via Valsugana, tratto di via Val Solda tra via Val Tiberina e via Val Gardena, tratto di via Val Seriana tra via Val Tiberina e via Val Gardena e nel tratto di via Val Cimarra tra via Val Seriana e via Val Cuvia.

Infine, dalle 14 di domenica 1 maggio, fino al termine della manifestazione, sarà vietata la sosta nel tratto di via Terracini compreso tra via Val Cuvia e via Amendola.