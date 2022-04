Peppe Giorgini: “Nuovo Ospedale, impossibile dove dicono i Quartieri: è area a rischio esondazione”

Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle pubblica una mappa che mostrerebbe come nella zona indicata per il nosocomio, nel 1992 il Tronto affluì arrivando fino a 1,40 metri di altezza. Osservazione magari giusta ma prematura visto non ci sono ancora i necessari presupposti

di Redazione