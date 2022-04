GROTTAMMARE – Michela Mercuri è la grottammarese dell’anno. Si è tenuta presso il Comune cittadino la conferenza stampa di presentazione dell’evento annuale: “Una Rotonda sul Mare“.

L’evento, organizzato dall’associazione Lido degli Aranci, è anche un’occasione per premiare il grottammarese dell’anno, titolo che, in questa edizione, è andato all’analista geopolitica Michela Mercuri.

Una scelta quasi obbligata considerando il curriculum di tutto rispetto della Mercuri e la sua attuale partecipazione a numerosi programmi televisivi, nel corso dei quali ha messo a disposizione le sue conoscenze geopolitiche, per spiegare la guerra in corso in Ucraina.

“Per la nostra città è sicuramente un grande onore avere un personaggio del genere tra i suoi cittadini – spiega il sindaco Enrico Piergallini ai nostri microfoni – non è così frequente che da una realtà piccola come la nostra possano emergere talenti simili”.

Alle parole del Sindaco hanno fatto seguito quelle del vicesindaco Alessandro Rocchi, che ha aggiunto: “La scelta della dottoressa Arcuri è stata presa all’unanimità dalla commissione, sia per l’indiscusso contributo della Arcuri alla discussione geopolitica in corso, sia per i suoi titoli di tutto rispetto”

Successivamente la parola è passata all’ex grottammarese dell’anno Antonello Maraldo, dottore in giurisprudenza e attuale dirigente Inail, che ha detto: “Il titolo di grottammarese dell’anno è un riconoscimento che rinforza il rapporto tra gli individui e la collettività di appartenenza, quindi il suo significato è di estrema importanza. Non si tratta semplicemente di un’attribuzione simbolica, ma di un momento in cui una comunità riconosce ciò che ha prodotto al livello sociale“.

L’evento “Una Rotonda sul Mare” è previsto per sabato 30 aprile e vedrà protagonista lo storico gruppo degli Audio2.

Il costo del biglietto è di 12 euro e i posti saranno numerati, per l’occasione sarà possibile anche usufruire dell’iniziativa del biglietto sospeso, che gli organizzatori hanno voluto mettere a disposizione di tutti coloro che vorranno partecipare.