Ciampi premia la scuola di via Puglia

La scuola materna di via Puglia sarà insignita, nella giornata di domani, da parte del Presidente della Repubblica, di un riconoscimento per aver vinto il concorso "Immagini della Terra" promosso dalla ONG Green Cross International. Il premio di 500 euro sarà utilizzato per acquistare un pannello solare.

di Pier Paolo Flammini