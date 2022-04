SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ladri in azione nel fine settimana da poco passato nella nostra provincia.

Tre tentati furti sono avvenuti ad Acquaviva Picena nella serata del 9 aprile. Le azioni dei malviventi fortunatamente non sono andate a buon fine, in un caso l’abitazione era vuota da svariato tempo. I carabinieri locali e della Compagnia di San Benedetto sono al lavoro per risalire ai responsabili tramite accertamenti e indagini.

Invece, purtroppo, in un agriturismo sempre di Acquaviva Picena il colpo dei ladri è andato a segno: dalla struttura sono stati trafugati soldi e oro. Anche in questo caso i carabinieri sono impegnati nel rintracciare i criminali che hanno agito nella notte tra il 9 e 10 aprile.