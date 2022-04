Martinsicuro, pubblicato il bando per l’assegnazione di 151 compostiere

MARTINSICURO – Bando pubblico a Martinsicuro. Dopo aver approvato, a fine novembre 2019, un apposito Regolamento Comunale per la disciplina del Compostaggio Domestico nei giorni scorsi il Comune di Martinsicuro ha pubblicato un bando per l’assegnazione, a tutti i cittadini che ne hanno i requisiti, di 151 compostiere per il compostaggio domestico ad uso gratuito. […]

di Antonio Di Salvatore