ROMA – Sterili polemiche, inadeguate ad affrontare con il giusto atteggiamento costruttivo un tema così importante come la sanità. Così il Sottosegretario Sileri apostrofa la querelle nata dopo la sua visita all’Ospedale Madonna del Soccorso.

Lo stesso Sileri precisa: “In merito alla mia visita all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, avvenuta lunedì scorso, ho letto negli ultimi giorni fantasiose ricostruzioni, sulla base delle quali la Regione Marche sarebbe stata “assente” alla suddetta visita”.

Continua Sileri: “Voglio smentire con forza queste ricostruzioni: la mia visita informale era stata concertata con il presidente Acquaroli ed in particolare con l’assessore Saltamartini, con il quale vi è una interlocuzione settimanale e un’ampia sintonia”.

E conclude: “Mi sono confrontato con l’assessore sia prima che dopo la visita, e ho ringraziato per suo tramite tutto il personale dell’ospedale per l’eccellente lavoro svolto. Spero con questa mia nota di contribuire a smontare polemiche che non hanno alcuna ragione d’essere e che nuocciono soltanto ai pazienti. La sanità non deve essere materia da campagna elettorale”.