Cinema Margherita, la programmazione dal 31 marzo al 5 aprile

In programma "Coda- i segni del cuore" di Sian Heder, vincitore di tre premi Oscar, che lunedì sarà proiettato con i sottotitoli per non udenti; "Spencer" di Pablo Larrain; "Il Lupo ed il leone" di Gilles de Maistre di cui la proiezione del 2 aprile sarà autism freindly, e "Sul sentiero blu", di Gabriele Vacis in occasione della Giornata Mondiale sull'Autismo.

di Elvira Apone