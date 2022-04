TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 5 aprile, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Stamattina, intorno alle 11:45, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta in località Cesenà, nel comune di Campli, a seguito di un incidente stradale mortale. Nell’incidente è rimasta coinvolta una Nissan Juke, condotta da un uomo, che, per cause in corso di accertamento da parte della Carabinieri di Campli, che hanno effettuato i rilievi del sinistro, ha investito una donna di 72 anni del posto. La donna è rimasta schiacciata sotto l’auto e i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzatore alcuni cuscini sollevatori pneumatici in dotazione per poterla liberare. Una volta estratta da sotto il mezzo, i vigili del fuoco hanno fornito assistenza al personale sanitario del 118 che non ha potuto far altro che costatare la morte della donna.