Vigilia Castelfidardo-Samb, Manoni: “Dobbiamo arrivare alla salvezza. I rossoblu sono la squadra più forte del girone”

A poche ore dall'inizio della gara, abbiamo sentito il mister biancoverde, tornato da poco a sedere sulla panchina, che non vede l'ora di ripartire: "Ci siamo preparati bene per questa partita, vincere contro la Samb ci può far acquisire consapevolezza e certezze".