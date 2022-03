SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Queen at the Opera, lo show rock-sinfonico basato sulle musiche dei Queen, arriva al Palariviera dopo il tutto esaurito registrato in ognuna delle tappe precedenti.

Nato da un’idea di Simone Scorcelletti, che tuttora ne è il direttore artistico, Queen at the Opera è interamente basato sulle leggendarie canzoni dei Queen, dirette dal vivo da Matteo Vagnarelli. Sul palco si alternano le voci di un esemble di vocalist e si susseguono autentiche star della musica teatrale, come come Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e Giada Sabellico.

Classici senza tempo come: We are the champions, Barcelona, Bohemian Rhapsody, We will rock you, The show must go on, Radio ga ga, A kind of magic, Under pressure, Another one bites the dust, restano l’asse portante, rivivendo ogni volta nel loro travolgente splendore, grazie alla perfetta fusione sonora, potente ed elegante, che solo la musica sinfonica mescolata al rock dal vivo può generare

Il tuor della band prevede numerose tappe nelle principali città italiane, il che dimostra l’impatto molto positivo che la band ha avuto nel mondo degli eventi.

Dopo lo spettacolo di Torino Queen at the Opera sarà il 25 marzo al Palariviera Piazzale Aldo Moro, alle ore 21.