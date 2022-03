CUPRA MARITTIMA – Nuova programmazione del cinema Margherita di Cupra Marittima a partire dal 17 marzo. In programma il film “Licorice Pizza”di Paul Thomas Anderson, un’ esplosione di vitalità e un’ode all’amore, alla spensieratezza e alla libertà. Cos’è l’amore per Anderson? Per raccontarlo torna agli anni ’70, nella provincia americana, dove Licorice Pizza non era solo una famosa catena di negozi di dischi in vinile, ma qualcosa di più, era la musica. Grande anche il cast: Bradley Cooper, Sean Penn, Alana Haim, Cooper Hoffman.

In occasione della giornata internazionale del Teatro, che quest’anno sarà domenica 27 marzo, il cinema Margherita, nell’ambito della rassegna “Cinema d’essai“, vuole ricordare e celebrare l’amatissimo attore Gigi Proietti recentemente scomparso con un documentario emozionante e inaspettato sulla carriera e la vita privata di Luigi Proietti dal titolo “Luigi Proietti detto Gigi“, realizzato da Edoardo Leo. La storia di un uomo che dal palcoscenico ci ha fatto ridere e piangere grazie al suo talento e alla sua travolgente energia. La programmazione dal 17 al 22 marzo: LICORICE di Paul Thomas Anderson (USA 2021, 133′) Alana e Gary stanno crescendo, correndo in giro e attraversando l’infida navigazione del primo amore nella San Fernando del 1973 giovedì 17 marzo ore 21,15 venerdì 18 marzo ore 18,40 – 21,15 sabato 19 marzo ore 18,40 – 21,15 domenica 20 marzo ore 16,00 – 18,30 – 21,15 lunedì 21 marzo ore 21,15 .VOS – 5€. Rassegna di cinema D’Essai – ingresso 5€ LUIGI PROIETTI DETTO GIGI di Edoardo Leo (ITA 2021, 100′) In occasione della Giornata Internazionale del Teatro ripercorriamo l’emozionante carriera dell’amatissimo maestro e uomo di spettacolo Proietti. lunedì 21 marzo ore 19,00 martedì 22 marzo ore 21,15 Di prossima programmazione: “Spencer” di Pablo Larraín dal 24/03, “Flee” di Jonas Poher Rasmussen, “Sul sentiero blu” di Gabriele Vacis (28 e 29/03)