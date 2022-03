SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 14 marzo, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno.

Prosegue incessantemente l’attività di contrasto dei Carabinieri allo spaccio di stupefacenti a San Benedetto del Tronto dove è stata portata a termine un’importante operazione di servizio da parte dei Carabinieri della locale Compagnia che hanno tratto in arresto un 34enne del posto, già conosciuto alle forse dell’ordine, poiché sorpreso a cedere per un corrispettivo di 50 euro un flacone di metadone ad un 42enne sempre di San Benedetto del Tronto.

I Carabinieri operanti, attenti e aderenti al territorio e a cui non è sfuggita la cessione di stupefacente, hanno effettuato poi una perquisizione domiciliare al 34enne, rinvenendo altri 100 ml di metadone. L’uomo, al termine delle operazioni, è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione della Magistratura ascolana, mentre l’acquirente è stato segnalato come assuntore alla Prefettura.

L’operato dell’Arma continuerà in maniera sempre più incisiva su tutto il territorio provinciale allo scopo di prevenire ed arginare il pericoloso fenomeno delittuoso della compravendita di stupefacenti, sempre pronti ad intervenire in caso di necessità dei cittadini.