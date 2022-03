GROTTAMMARE – Finalmente conclusi i lavori per la riqualificazione della struttura della scuola “G. Speranza” a Grottammare.

La storia dei lavori nella scuola “Speranza” è una storia con un iter travagliato, un iter partito nel 2016 con l’aggiudicazione da parte del Comune di Grottammare di un bando da un milione di euro per la messa in sicurezza della struttura che, dopo anni di vicissitudini di ogni tipo, è finalmente giunto a compimento.

Durante la conferenza, alla quale hanno preso parte molti professori e personaggi di spicco di Grottammare, non sono mancati momenti di commozione, momenti in cui alcuni ex alunni hanno rimesso piede nella loro vecchia scuola dopo decenni.

Un esempio su tutti è stato quello della consigliera con delega alle politiche scolastiche Cristina Baldoni che, con voce rotta dall’emozione, ha commentato: “Sono stata una studentessa della scuola ‘Speranza’ dall’80 fino all’85, quindi per me è davvero significativo poter tornare qui. La scuola è quel posto in cui si incrociano passato, presente e futuro e questo è ancora più vero in questi tempi difficili, perché è solo grazie all’istruzione che ci vengono dati i mezzi per affrontare le difficoltà della vita”.

Alla voce della Consigliera si aggiunge quella del sindaco Enrico Piergallini, che aggiunge: “La scuola è quel posto in cui si formano le collettività e si plasma la classe dirigente del futuro. Ci sono voluti anni per arrivare ai risultati che vedete oggi, ma alla fine mi ritengo soddisfatto del buon lavoro che abbiamo fatto”.

L’intervento finale è stato quello dell’assessore ai lavori pubblici Manolo Olivieri, che ha concluso: “È corretto dire che questa scuola è come una barca che ha attraversato una tempesta, perché la lunghissima gestazione che ha avuto la sua riqualificazione poteva non avere un buon esito. Essere arrivati dove siamo oggi è sicuramente una vittoria per tutta la città di Grottammare“.