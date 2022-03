SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’As Sambenedettese comunica che, a seguito di un nuovo giro di tamponi, sono emerse 5 positività all’interno del gruppo squadra rossoblù. Come da protocollo, sono state informate le autorità sanitarie locali e, contestualmente, è stata inoltrata richiesta alla federazione per il rinvio della gara di campionato con il Vastogirardi in programma sabato 12 marzo al Riviera delle Palme”.

Così il Club in una nota giunta in redazione il 9 marzo.