SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo progetto di manutenzione della città riassunto nel titolo “Decoro Urbano” toccherà in questo mese di marzo l’area di Porto d’Ascoli.

I lavori, che vedranno ancora una volta coinvolti tutti i servizi comunali e le ditte esterne che si occupano di manutenzione, saranno svolti nella giornata di martedì 8 marzo, a partire dalle ore 7, e interesseranno l’area tra via dei Laureati e via San Giacomo, comprensiva di tutti i tratti di traverse situati tra le due strade.

Nelle ore in cui verranno svolte le operazioni di manutenzione ordinaria, sarà vietata la sosta in tutta l’area indicata. Inoltre, come di consueto, allo scopo di facilitare i lavori degli operatori coinvolti e permettere un’azione in sicurezza, la Polizia Municipale potrebbe disporre interruzioni del transito. Apposita segnaletica mobile, come sempre, verrà apposta con debito anticipo nelle strade in tutte le vie interessate.

Come disposto dal sindaco Antonio Spazzafumo, nelle prossime settimane le operazioni proseguiranno fino ad interessare tutte le zone della città.