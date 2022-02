SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I rossoblu di mister Alfonsi e Visi conquistano la quarta vittoria consecutiva vincendo per 2-0 contro il Nereto. Nel post-gara abbiamo intervistato i due mister, Stefano Visi e Federico Del Grosso, e il centrocampista rossoblu Luca Lulli. Di seguito le nostre video-interviste.

Visi: “Per noi era importante portare i tre punti a casa, siamo stati meno brillanti rispetto alle ultime partite ma i ragazzi sono stati bravi ad avere pazienza. Non era facile, questo tipo di gara nascondono sempre delle insidie. Da parte dei ragazzi c’è grande disponibilità, sono contento per la partita di Abbrandini oltre alla coppia Fall-Cardella, sono giocatori importanti, pensiamo al bene comune. Secondo gol? La palla era nostra, siamo stati scaltri ma non so cosa si aspettassero loro”.

Lulli: “È sempre un’emozione segnare sotto la Curva Nord ed è stato importante sbloccare la partita perché loro si chiudevano bene. Abbiamo tenuto molto la palla, potevamo essere più incisivi e creare qualcosa in più, ma è andata bene così. Loro non sono mai stati pericolosi ma noi potevamo chiuderla prima. Nel secondo gol gli avversari hanno protestato ma era una nostra azione d’attacco, molto spesso non succede nulla ma abbiamo trovato il gol. Nel girone d’andata abbiamo perso troppi punti ma in quello di ritorno non possiamo fare passi falsi. Da martedì pensiamo al Fano e non possiamo guardare ad un’ottica troppo lontana. Oltre ad essere un giocatore della Samb, sono un tifoso e dispiace vedere questa posizione in classifica. La condizione della squadra è migliorata, ci stiamo aiutando, siamo una squadra con un grande gruppo”.

Del Grosso: “Abbiamo cercato di fare il possibile contro una squadra molto forte, nel primo gol c’è stata un’ingenuità da parte nostra e l’abbiamo pagata cara. Siamo una squadra giovane che deve crescere ma continuiamo il nostro campionato cercando di difendere la nostra dignità. Nel secondo gol ci aspettavamo che ricominciassero da dietro come si fa da tutte le parti, però Di Domenicantonio è stato furbo e ha messo il pallone in mezzo cogliendoci impreparati, non ha fatto una bella figura. Samb? Deve raggiungere i play-off come minimo perché è una squadra che ci può arrivare tranquillamente”.