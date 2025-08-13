SAN BENEDETTO – È arrivata nelle ultime ore l’ufficialità del rinnovo di Luca Lulli con la Sambenedettese. Il centrocampista ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026, dimostrando ancora una volta il proprio attaccamento ai colori rossoblu.

Quella con la Samb di Vittorio Massi, infatti, non è la sua unica esperienza calcistica in riviera. Lulli aveva già vestito questa maglia in Serie C nella stagione 2016/2017, e nella Serie D 2021/2022. Tornato nel 2024, il centrocampista ha messo a referto in totale nelle sue tre esperienze con i rossoblu 5 gol e 15 assist in 95 presenze.

Nonostante non abbia avuto un ruolo da protagonista sul campo nella passata stagione, la società ha voluto sicuramente premiare sia l’attaccamento alla squadra dimostrato negli anni, sia l’esperienza dovuta ai diversi campionati di Serie C che ha già affrontato. E in un campionato così imprevedibile, con una rosa così giovane, un punto di riferimento in più all’interno dello spogliatoio potrebbe rivelarsi veramente d’aiuto.