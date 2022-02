SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ci si può drogare di cose buone e una di queste è certamente lo sport”. Sono le parole di Alex Zanardi che vengono in mente non appena si mette piede al campo che funge da base e sede per gli allenamenti della Collection Atletica Sambenedettese, la società presieduta da Vinicio Ruggieri che da anni regala lustro e soddisfazioni alla città grazie alla passione e all’impegno di atleti e staff.

A distanza di anni dalla nostra ultima intervista alla società caratterizzata dall’inconfondibile colore arancione, siamo tornati al campo sito in zona Ragnola per fare un punto della situazione con il presidente Ruggieri, ora dirigente, ma un tempo atleta nella specialità dei 400 ostacoli, disciplina che lo ha portato anche a far parte anche della Nazionale italiana.

“Stiamo attraversando un periodo molto florido – esordisce Ruggieri – La pandemia ha incentivato le attività all’aperto e questo ci ha permesso di accrescere il numero degli associati, pur risentendo, come ogni associazione sportiva, di tutte le problematiche legate al Covid”.

Tanti atleti e allenatori: la Collection Atletica Sambenedettese può contare su un organico molto nutrito, tra cui Ruggieri ricorda innanzitutto il tecnico Francesco Butteri, poi Denis Curzi e Mauro Marselletti, per citare solo alcuni dei nomi più conosciuti in Riviera.

Il discorso si sposta poi sull’impianto: “Il campo è stato ristrutturato qualche anno fa, ma già avrebbe bisogno di migliorie. La struttura è in una posizione strategica, vicina agli hotel, al mare; potrebbe essere sfruttata per tanti eventi di primo livello. Speriamo che intanto tornino gli stranieri ad allenarsi qui, ma puntiamo a qualcosa di più grande. Sicuramente l’illuminazione dev’essere potenziata, in modo da poter ospitare competizioni notturne d’estate, poi ci sarebbero altri interventi da effettuare. Per la città sarebbe un valore aggiunto. La finalità è sempre quella di creare un bene pubblico fruibile da tutti e che sia un punto di riferimento per San Benedetto”. L’auspicio – aggiungiamo noi – è che l’attuale amministrazione investa di più sullo sport rispetto alla precedente.

Tra gli obiettivi della società, Vinicio Ruggieri, non senza commozione, ha inserito anche la volontà di intitolare il campo a Gabriele Cavezzi, scomparso poco più di un anno fa, che tanto ha fatto per lo sport di San Benedetto, ma non solo, contribuendo anche allo sviluppo della cultura e di altri ambiti, mosso dall’amore per la città: “Quale miglior nome se non il suo? Spero che la nuova amministrazione prenda in considerazione la nostra richiesta”.