ANCONA – Nel segno dei giovani al Palaindoor di Ancona, con gli under 16 in gara a difendere i colori di ben 13 diverse rappresentative regionali cadetti. L’undicesima edizione del Trofeo Sportissimo “Ai confini delle Marche” vede il ritorno al successo del Veneto, davanti a Lazio ed Emilia-Romagna.

Per la squadra dei padroni di casa sono tre le vittorie individuali, tutte al femminile, ma arrivano anche tanti record personali. Festeggia il successo nell’asta Sofia Cardinali (Sport Atl. Fermo) che riesce anche di nuovo a migliorare il suo primato marchigiano di categoria al coperto, con 3.30 al primo tentativo per aggiungere altri dieci centimetri.

Nei 60 metri sfreccia Michela Pierantoni (Atl. Fabriano) in 7”68, a un solo centesimo dal personal best, e si aggiudica il duello con l’emiliana emiliana Carlotta Suppini, alle sue spalle in 7”71. Applausi nell’alto per Elena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese) che si impone con un salto a 1.64 conquistando il massimo dei punti in palio.

Sul podio anche l’astista Alessio Collini (Collection Atl. Sambenedettese), con un pregevole secondo posto migliorandosi alla quota di 3.50, e la marciatrice Margherita Discepoli (Sef Stamura Ancona), in terza posizione firmando un nuovo progresso nei 3000 metri in 15’21”70.

In crescita nel triplo Franca Shanon Dongmo (Sef Stamura Ancona) che è quarta con la misura di 10.70 e il personale incrementato di oltre un metro. Nella classifica finale chiude settima la squadra delle Marche convocata dal fiduciario tecnico Ermenegildo Baldini nell’evento organizzato dal Comitato regionale del presidente Simone Rocchetti.

Tra i risultati della manifestazione, spicca la migliore prestazione italiana cadette nei 600 indoor per merito dell’umbra Caterina Caligiana in 1’34”03.

RISULTATI ATLETI MARCHIGIANI – 11° Trofeo Sportissimo “Ai confini delle Marche”

Cadetti. 60: 9. Tommaso Mitillo (Sacen Corridonia) 7”62; 200: 7. Alex Moscatelli (Sport Atl. Fermo) 24”08 =pb; 600: 7. Leonardo Doria (Atl. Civitanova) 1’30”74 pb; 60 ostacoli: 11. Tommaso Bastianelli (Sport Dlf Ancona) 9”54 pb; alto: 11. Alessandro Felicioni (Collection Atl. Sambenedettese) 1.55; asta: 2. Alessio Collini (Collection Atl. Sambenedettese) 3.50; lungo: 5. Lorenzo Cristofanetti (Atl. Osimo) 5.83; triplo: 10. Diego Cossignani (Atl. Ama Civitanova) 10.55; peso: 11. Leonardo Drachuk (Sef Stamura Ancona) 11.34; tetrathlon: 11. Tommaso Fidani (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 2057; marcia 3000: 7. Luca Cabibbo (Sef Stamura Ancona) 17’05”61 pb; 4×200: 11. Tommaso Mitillo (Sacen Corridonia), Alex Moscatelli (Sport Atl. Fermo), Amedeo Alfonsi (Asa Ascoli Piceno), Tommaso Palermo (Atl. Ama Civitanova) 1’40”27; 60 extra: Amedeo Alfonsi (Asa Ascoli Piceno) 7”71 pb, Tommaso Palermo (Atl. Ama Civitanova) 7”84.

Cadette. 60: 1. Michela Pierantoni (Atl. Fabriano) 7”68; 200: 9. Eliana Rella (Asa Ascoli Piceno) 26”95 pb; 600: 9. Irene Ippoliti (Atl. Avis Macerata) 1’43”17 pb; 60 ostacoli: 7. Nicole Ricci (Atl. Chiaravalle) 9”75; alto: 1. Elena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese) 1.64; asta: 1. Sofia Cardinali (Sport Atl. Fermo) 3.30; lungo: 8. Adele Minnucci (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 4.70 pb; triplo: 4. Franca Shanon Dongmo (Sef Stamura Ancona) 10.70 pb; peso: 8. Giorgia Capecci (Collection Atl. Sambenedettese) 9.06 pb; tetrathlon: 7. Maria Crystal Pasquali (Collection Atl. Sambenedettese) 2398; marcia 3000: 3. Margherita Discepoli (Sef Stamura Ancona) 15’21”70 pb; 4×200: 7. Michela Pierantoni (Atl. Fabriano), Eliana Rella (Asa Ascoli Piceno), Angie Anemone (Asa Ascoli Piceno), Caroline Escobar (Sport Atl. Fermo) 1’47”40; 60 extra: Caroline Escobar (Sport Atl. Fermo) 7”89, Angie Anemone (Asa Ascoli Piceno) 8”16 pb.